La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, il cui Centro Internazionale ha sede in Selinunte – Castelvetrano, ha firmato un accordo di collaborazione con OITS – ISTO America (sezione per le Americhe della International Social Tourism Organization), l’Organizzazione internazionale che riunisce in tutto il mondo enti e imprese dei settori del turismo sociale, sostenibile e solidale, e che promuove il turismo accessibile e responsabile, una delle più importanti organizzazioni mondiali sul turismo la cui sezione europea è membro della Rotta dei Fenici.

Scopo dell’accordo scambi di esperienze e buone pratiche, organizzazione di eventi, ma soprattutto la realizzazione di progetti pilota, anche per singoli paesi o aree di interesse, tra America, Europa e Mediterraneo. Tramite questa prestigiosa collaborazione La Rotta dei Fenici intende sviluppare scambi tra Paesi dei due continenti in ambito culturale, universitario, turistico e commerciali. Come la Via della Seta unisce Asia ed Europa, in tal modo la Rotta dei Fenici potrà unire l’Europa ed il Mediterraneo alle Americhe.

Molti Paesi e Regioni hanno manifestato interesse a collaborare anche tramite le comunità di origine europea presenti nei Paesi americani, dal Canada all’Argentina.

L’accordo sarà presentato martedì 2 giugno nel corso del webinar “Collaborazione nelle Americhe : formazione e lavoro sulle reti”, alle ore 18.30 in Italia (ore 12.30 a Montreal, Canada, che farà da base dell’incontro online). La presentazione sarà in lingua spagnola.

Per registrarsi: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T7nJ0tAkTdmkGqi-k4MAqQ

L’evento si svolge in occasione della Prima Settimana Internazionale del Turismo Sociale organizzato dall’Organizzazione internazionale del turismo sociale ISTO tra il 28 maggio e il 4 giugno, per la prima volta in tutto il mondo. Si tratta di una serie di incontri online su diversi temi e soprattutto per rispondere al grande quesito del momento: come e quale sarà il ruolo del turismo in questa nuova società, desiderosa di dare un senso alla sua vita personale e familiare, e quali possibilità si aprono per dare un senso umano e sociale al turismo nei prossimi anni?

Tutti i webinar sono trasmessi via Zoom e sono gratuiti, previa iscrizione su https://isto.international/