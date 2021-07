La notizia sulla ricerca di professionisti in pensione che possano lavorare per il Comune ha suscitato uno strascico di polemiche e commenti sui social. Non si è risparmiato chi accusa l’Amministrazione di cercare persone per lavorare gratis. Se la Giunta guidata da Enzo Alfano ha deciso così, ci sarà un motivo ben preciso. E all’indomani della notizia è l’assessore Manuela Cappadonna a chiarirlo: «C’è un’emergenza drammatica che si chiama carenza di personale – spiega l’assessore – siamo in dissesto finanziario e non possiamo assumere personale e nemmeno bandire concorsi».

Il Comune è al collasso. Dall’area tecnica all’area amministrativa, da quella economico-finanziaria al settore della Polizia Municipale manca personale. Una pianta organica carente, aggravatasi da dipendenti che sono andati in pensione. «Spesso diventa impossibile soddisfare i bisogni della comunità – chiarisce la Cappadonna – i disservizi in danno dei cittadini sono quotidiani. Il nostro Comune in dissesto finanziario non ha più la dirigenza perché eliminata dai commissari prefettizi».

Insomma per la Cappadonna il Comune «non è in grado di fornire servizi essenziali in modo dignitoso». Per il prossimo futuro ci sono segnali di speranza. L’assessore Cappadonna ha assicurato che, a breve, verrà deliberata la nuova pianta organica e il fabbisogno del personale. «Invieremo tutto al Ministero dell’Interno per avere l’autorizzazione a stabilizzare il personale precario», spera la Cappadonna. La speranza è riposta tra i precari da stabilizzare, ma non prima dell’approvazione degli strumenti finanziari.