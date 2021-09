Stesso posto, stessa storia e…stessi sporcaccioni. Chi ha abbandonato tutti quei sacchetti di immondizia davanti un’attività commerciale? Anonimi, sconosciuti, fieri di averla fatta franca a una multa sicura e pronti a vivere la quotidianità come se nulla fosse, senza pensare che poi, alla fine, hanno sporcato la propria città. Non immaginiamo, infatti, che a lasciare quei sacchetti siano persone di altri paesi, ma abitanti di Castelvetrano, non curanti di infrangere regole precise che vietano l’abbandono indisciplinato dei rifiuti.