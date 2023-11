Anche quest’anno l’Istituto “l. Capuana” di Santa Ninfa ha aderito al movimento nazionale di promozione della lettura #io leggo perché Per la prima volta tutti i plessi di tutti e tre gli ordini scuola si sono registrati per partecipare con tanto entusiasmo alla manifestazione. Ricordiamo che #ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre due milioni di libri nuovi, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

In un mondo caratterizzato quasi esclusivamente dal multimediale, riteniamo che la riscoperta della lettura fin dalla prima infanzia possa essere una compagna fedele che ci accompagna nelle varie fasi della vita.

Su uno dei tanti cartelloni realizzati dai ragazzi si leggeva ”I libri sono gli amici più tranquilli e costanti e gli insegnanti più pazienti” a testimonianza della consapevolezza che leggere aiuta a stimolare la creatività e aiuta a crescere non solo come studenti ma soprattutto come persone.

Il plesso di Santa Ninfa, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile e con la collaborazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Santa Ninfa Ins. Maria Terranova, ha dato vita ad una sfilata lungo le vie della cittadina, conclusasi in Piazza Libertà dove gli alunni hanno dato vita ad una rappresentazione del libro che avevano letto: Il topo con gli occhiali per la scuola dell’Infanzia, Pinocchio per la scuola primaria e Il piccolo principe , Io non ho paura e Il campione del mondo per la scuola secondaria.

Con canti, balli e momenti di recitazione, sfidando le avverse condizioni metereologiche, la piazza è diventata un grande palcoscenico, alla presenza di genitori e nonni visibilmente emozionati.

All’interno della piazza è stato gentilmente allestito un banchetto dalla cartolibreria Di Stefano, dove i genitori hanno potuto acquistare dei libri da donare alla biblioteca scolastica.

I ragazzi frequentanti i plessi di Salaparuta e Poggioreale si sono riuniti a Salaparuta per partecipare all’incontro con l’autore del libro “Leo e la balena “, Giuseppe Giacalone che ha attirato l’attenzione di tutti ragazzi leggendo le pagine del suo avvincente libro e poi si è soffermato a fare delle attività con loro. Tutti gli alunni dai più piccoli ai più grandi sono rimasti affascinati da Leo e dalla sua balena e hanno portato con loro un’esperienza che non dimenticheranno.

Le attività per i plessi di Salaparuta e Poggioreale sono state progettate e coordinate dalle docenti Maggio Noemi, Zummo Francesca ,Tritico Francesca, Tramonte Maria Grazia, Morreale Antonella, Lo Pinto Angela e Candela Mimma, per il plesso di Santa Ninfa dalle docenti Cascio Marina, Zummo Patrizia, Catania Vita,

Piera Messina e Rita Giardina. La cartellonistica è stata preparata a cura della professoressa Antonella Fontana (arte) .I canti e la musica sono stati curati dai docenti Catania Rosanna e Di Stefano Salvatore. Esemplare e meritorio il lavoro di tutto il personale docente dei tre plessi, che anche questa volta ha svolto un eccezionale lavoro di squadra.

AUTORE. Redazione