Coincasa, il noto marchio italiano dedicato all’home decoration che interpreta il gusto dell’abitare con creatività e passione, apre uno store a Castelvetrano presso il Centro Commerciale Belicittà in via Caduti di Nassirya.

Il gruppo Coin già presente su tutto il territorio nazionale all’interno dei più importanti centri storici e nelle principali vie è ormai un punto di riferimento dello shopping cittadino, anche per la qualità dei prodotti, che riesce a offrire oggetti di alta qualità a prezzi competitivi.

Coincasa si distingue per le sue costanti nuove proposte e col suo stile assolutamente unico grazie alla capacità di mixare fra loro tendenze e mood diversi per vestire ogni ambiente con personalità.

Nel nuovo punto vendita, che sarà inaugurato il 22 settembre, il reparto biancheria da bagno e letto, tessili, accessori per la cucina e l’area giorno, oltre all’oggettistica legata alle stagioni e ai vari periodi dell’anno.

AUTORE. Redazione