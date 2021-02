Nella scuola d’infanzia-primaria “San Giovanni Bosco” di Marinella di Selinunte nascerà una nuova classe scolastica. E stavolta a costo zero per il Comune. A finanziarla, infatti, saranno i fondi che gli onorevoli regionali del M5S hanno destinato alle amministrazioni comunali pentastellate. A Castelvetrano sono toccati 20 mila euro, dei quali 6.000 l’Amministrazione comunale guidata da Enzo Alfano li ha già utilizzati per la realizzazione delle passerelle in legno per i diversamente abili sulla spiaggia di Triscina. Ora la rimanente parte, cioè 14.000 euro, verrà utilizzata per la nuova aula didattica che nascerà a Marinella di Selinunte.

La nuova aula verrà realizzata sul retro dell’edificio e non è escluso che nascerà come struttura assemblabile con materiali idonei che garantiscano, stabilità, antisismicità, e agibilità. L’ok alla costruzione è arrivato dopo studi propedeutici da parte dell’architetto Vincenzo Barresi che, in relazione al Piano regolatore Generale, ha verificato che la potenzialità edilizia del lotto ove ricade l’edificio scolastico, permette la realizzazione di tale struttura.