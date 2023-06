ASCOLTA L'ARTICOLO

C’è anche l’istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano tra i 198 istituti scolastici italiani ai quali sarà assegnato 1 milione di euro derivanti dall’accantonamento degli stipendi degli onorevoli del M5S. Le somme saranno destinate all’acquisto di dotazioni informatiche per le scuole e per rendere più moderne gli istituti. In Sicilia sono 31 gli istituti che beneficeranno dei fondi raccolti dai pentastellati. L’iniziativa promossa dal M5S si chiama “Fare Scuola Digitale”: gli istituti scolastici hanno presentato diversi progetti che sono stati accolti.

«Sappiamo bene che la nostra iniziativa – sottolinea Nuccio Di Paola, capogruppo M5S all’Ars – non risolverà tutti i problemi delle scuole pubbliche italiane, ma dimostra che si può e si deve investire sulla scuola pubblica e sul futuro dei nostri giovani. In questi giorni, 198 scuole in tutta Italia stanno ricevendo circa 1700 computer portatili sulla base dei progetti che le stesse scuole hanno presentato».

