Il restauro degli affreschi del cappellone della chiesa madre di Castelvetrano è stato finanziato dalla parrocchia. L’intervento verrà effettuato nell’ambito dell’attuale cantiere aperto nella Matrice che si affaccia sul Sistema delle piazze e che sta interessando la pavimentazione e la messa in sicurezza delle pareti interne del luogo di culto. Questi ultimi interventi sono co-finanziati coi fondi 8×1000 destinati alla Chiesa cattolica, mentre una parte – circa 30.000 euro – sono a carico della parrocchia. «Il mio grazie va a tutti i fedeli che hanno contributo alla raccolta fondi avviata in parrocchia – dice il parroco don Giuseppe Ivan Undari – la generosità di molti ci ha consentito anche di poter intervenire sugli affreschi, il cui intervento non viene finanziato dalla Cei».