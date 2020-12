Ancora una volta il Secondo Circolo Didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano partecipa ad eventi di respiro internazionale di programmazione Coding che mirano a promuovere l’apprendimento dell’informatica e l’importanza di integrare la codifica e il pensiero computazionale in classe.

Dopo la partecipazione all’evento europeo del CODE WEEK nel mese di ottobre, la Scuola ha avviato gli alunni alla programmazione informatica con la partecipazione all’Evento Internazionale “L’ORA DEL CODICE 2020” nella giornata del 16 dicembre.

Gli alunni delle varie classi sono stati coinvolti nella programmazione digitale in modo attivo e hanno mostrato curiosità e vivo interesse nel portare a termine le programmazioni sulle piattaforme PROGRAMMA IL FUTURO e CODE.ORG, oltre ad effettuare la programmazione unplugged, eseguendo attività di PIXEL ART sul quaderno.

Tutto ciò ha permesso agli alunni di acquisire una maggiore familiarità con la programmazione visiva, usando strumenti e approcci innovativi che consentiranno loro di sviluppare capacità logiche, di ragionamento e di problem solving.

Conoscere i concetti base dell’informatica ed acquisire i nuclei fondanti del CODING -afferma la Dirigente, prof. Maria Luisa Simanella- , costituiscono oggi, più che mai, elementi imprescindibili e fondamentali per aiutare gli alunni a comprendere meglio in che modo il mondo stia cambiando rapidamente intorno a noi, ad ampliare la conoscenza di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e capacità volte a mettere in pratica nella quotidianità le competenze digitali acquisite.

INSEGNANTE REFERENTE DEL CODING

ANTONINA AIELLO