Coalizione di centro destra? Macché, «la nostra è un alleanza per Castelvetrano». La puntualizzazione la fa l’avvocato Giovanni Lentini di “Castelvetrano rinasce”, socialista di lunga data. L’avvocato, sabato scorso, insieme a Dc, Mpa e Prima l’Italia (ufficialmente partiti di centro destra) e poi i movimenti “Castelvetrano Giovani”, “Obiettivo città” e “Ricominciamo insieme”, ha presentato la coalizione “Alleanza per Castelvetrano”. «Non è un’alleanza contro qualcuno ma una alleanza per la città», ha tenuto a ribadire l’avvocato. «Un’alleanza aperta a tutte le forze civiche e politiche che vorranno con noi impegnarsi per contrastare il declino del nostro territorio, così come chiaramente esposto nella conferenza stampa», ha concluso Lentini. La coalizione, per bocca di Rosalia Ventimiglia (DC), ha già avuto interlocuzioni anche con Forza Italia e Fratelli d’Italia, quindi non è esclusa l’ipotesi che questi due altri partiti di centro destra possano trovare l’accordo dentro la coalizione, presentandosi coi simboli.

AUTORE. Redazione