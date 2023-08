ASCOLTA L'ARTICOLO

Secondo il sindaco Enzo Alfano per la presentazione del Club degli agricoltori della Valle del Belìce «non gli è arrivato nessuno invito», invece per la segreteria organizzativa «l’invito è stato spedito via WhatsApp sul numero di cellulare del sindaco». Modalità che la segreteria organizzativa ha adottato anche per gli altri sindaci, che hanno risposto all’invito confermando la presenza. «Tutti i sindaci hanno risposto, tranne lui», spiegano dalla segreteria.

L’assenza del sindaco di Castelvetrano all’evento di sabato scorso presso le aziende agricole Asaro di Marinella di Selinunte si è notato. In platea c’erano i colleghi di Campobello di Mazara, Partanna e Salaparuta e mancava proprio Alfano, sindaco della città che ospitava l’evento. Alfano ha chiarito in una lettera «che la presenza istituzionale è sempre frutto di valutazione di opportunità, atteso che il sindaco rappresenta l’intera comunità e deve difendere la sua onorabilità». Alla cerimonia c’era anche Howard Schultz, fondatore di “Starbucks”, l’azienda statunitense che con Asaro ha chiuso un accordo di 20 anni per la fornitura di olio extra vergine d’oliva cultivar Nocellara del Belìce.

AUTORE. Redazione