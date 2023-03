ASCOLTA L'ARTICOLO

La Clinica Calandrino è alla ricerca di due figure da inserire all’interno del proprio organico rispettivamente con mansioni di segretaria e di assistente alla poltrona. Situata nel cuore di Castelvetrano, la Clinica Calandrino è una una clinica dentistica che si differenzia per l’accurata attenzione verso i propri pazienti nonché per le attrezzature di ultima generazione e per il suo personale altamente qualificato. E’ richiesta esperienza documentabile nel settore medico. Saranno considerati fattori preferenziali: titolo di studio e conoscenza della lingua inglese. Si offre ambiente dinamico e giovanile, caratterizzato dall’estrema attenzione nei confronti del paziente. Gli interessati possono inviare il proprio CV all’indirizzo e-mail clinicacalandrino@gmail.com. Non saranno prese in considerazioni candidature inviate in altre modalità. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

AUTORE. Redazione