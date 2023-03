Dove non arriva il Comune, arrivano le attività private. Come già scritto da CastelvetranoSelinunte.it anche quest’anno la situazione degli impianti di riscaldamento nelle scuole dell’obbligo di Castelvetrano ha fatto arrabbiare non poco i genitori degli alunni. A provvedere alla manutenzione delle caldaie e alla voltura e al pagamento delle utenze dovrebbe pensarci il Comune ma si è fatto poco. Così i genitori si sono affidati al buon cuore di attività private che hanno donato alcune pompe di calore.

Era già successo lo scorso anno quando Valentina Li Causi e Daniele Clemente del “Vanico” donarono due pompe di calore per l’area comune dell’asilo “Nino Atria”. Ora sono arrivate nuove donazioni. Ulteriori pompe di calore sono state donate dalla “Bono e Ditta” di Campobello di Mazara e dalla “Multimedical centro polidiagnostico” di Castelvetrano. Si sono già detti disponibili a donare altre pompe di calore le ditte “Energia Italia” e “Gesan.com” di Campobello di Mazara.