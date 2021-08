I Carabinieri della Stazione di Erice e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, nell’ambito delle attività volte alla verifica del rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno ispezionato alcune attività di ristorazione nel borgo turistico di Erice Vetta, rilevando diverse irregolarità.

In particolare, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo diversi ristoranti della zona per verificare anche il possesso del green pass da parte degli avventori. Molti cittadini erano in regola e rispettosi della normativa, tuttavia i Carabinieri hanno anche accertato la presenza di clienti privi del previsto certificato verde. Sono scattate così le sanzioni a carico degli stessi e dei titolari dei ristoranti per omesso controllo.

Durante l’attività sono state rilevate anche violazioni in materia di lavoro: in 3 ristoranti della zona erano intenti a servire ai tavoli 5 lavoratori in nero, 4 italiani e uno straniero. Successivi accertamenti hanno consentito di appurare che uno di questi era sicuramente concorde con il datore di lavoro per la sua posizione lavorativa irregolare: percepiva già da tempo il reddito di cittadinanza.

L’assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai competenti Uffici per i lavoratori in nero ha determinato l’adozione del provvedimento di sospensione delle 3 attività imprenditoriali, che sarà in vigore fino a quando queste non regolarizzeranno le posizioni d’impiego dei rispettivi dipendenti e pagheranno le sanzioni comminate.

Complessivamente, nel corso dell’attività, sono state irrogate multe per circa 28 mila euro.

