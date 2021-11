ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno messo in atto dei servizi, concentrati nelle ore serali e notturne, su tutta la giurisdizione di competenza. Nel medesimo contesto operativo venivano sottoposti a controllo alcuni esercizi commerciali per la verifica del rispetto delle normative anti Covid – 19 dove veniva sanzionato il titolare di un bar sito a Santa Ninfa in quanto oltre a non essere in possesso delle licenze di agibilità e sicurezza per pubblici spettacoli vi erano all’interno persone prive di green pass e che non usavano i dispositivi di sicurezza individuale quale distanziamento e mascherina. L’esercizio commerciale veniva chiuso per 5 giorni ed elevata una sanzione di oltre 2000 euro.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

AUTORE. Redazione