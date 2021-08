Continua la brillante carriera sportiva del calciatore castelvetranese Claudio Galfano. E’ di questa mattina la notizia che il terzino sinistro, classe ’99, farà parte della rosa dell’FC Trapani 1905, squadra di calcio trapanese che nella stagione sportiva 2021-22 giocherà nel Campionato Nazionale serie D.

Galfano che lo scorso anno ha militato nel Dattilo dove ha disputato 23 gare, vanta esperienze con il Marsala e la Cavese (con sede nella città di Cava de’ Tirreni). Per le sue doti atletiche e l’esperienza maturata sul campo, nelle ultime settimane, Galfano era conteso da diversi club calcistici anche fuori dall’Isola. In due campionati disputati in Serie D con le maglie di Marsala e Dattilo, Galfano ha segnato 2 reti in 56 presenze. Il suo arrivo in maglia granata è stato accolto con grande entusiasmo sia dalla società sportiva che dai tifosi.