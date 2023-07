ASCOLTA L'ARTICOLO

È stato un pomeriggio trascorso in allegria e in musica, quello vissuto dagli anziani ospiti della casa di riposo “Rina Di Benedetto” di Campobello di Mazara. Ad allietarlo è stato il gruppo folk “Ciuri d’Acantu” che, dopo la fase della pandemia Covid-19, è tornato a esibirsi in provincia di Trapani. Alla casa di riposo di Campobello di Mazara il gruppo è tornato nuovamente. Qualche anno addietro si era già esibito sempre per regalare un momento d’animazione agli anziani. Una rappresentanza del gruppo, guidata da Nina Stallone Firreri, ha interpretato alcuni brani della tradizione siciliana, coinvolgendo nel canto anche gli ospiti della struttura e gli operatori.

AUTORE. Redazione