Il viaggio di nozze del granduca George Mikhailovich Romanov, erede al trono degli zar, e di Rebecca Bettarini? Lo ha organizzato l’agenzia “Citypass Travel” di Castelvetrano. Il titolare Giacomo Bua non si immaginava minimamente che la sua agenzia potesse essere scelta dalla coppia protagonista di un matrimonio davvero reale in Russia. Del resto San Pietroburgo è davvero distante da Castelvetrano e, certamente, a George e Rebecca non sarebbero mancate le agenzie in Russia a cui rivolgersi per farsi organizzare il viaggio di nozze. E, invece, hanno scelto “Citypass Travel”. «Mi hanno conosciuto grazie a un amico comune già mio cliente – spiega Giacomo Bua – così ci siamo conosciuti in videocall e così ho trovato un’ottima soluzione in un posto esotico esclusivo per la coppia».