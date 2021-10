ASCOLTA L'ARTICOLO

Pochi giorni fa si è svolto il primo incontro del sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, con i ragazzi del Polo Liceale. Un percorso di cittadinanza attiva per rendere i nostri giovani, cittadini consapevoli. Gli incontri che hanno avuto inizio con gli studenti dello Scientifico, si sono svolti alla presenza del primo cittadino, del funzionario Anna Marrone, della consulente Bia Cusumano ed la preziosa collaborazione della dirigente Tania Barresi, sempre aperta e sensibile alle iniziative della Amministrazione Comunale.

Il sindaco ha spiegato il bilancio del Comune per fare comprendere le entrate e le uscite della nostra città. L’idea è quella di avvicinare i giovani alla politica. Gli incontri a scadenza settimanale continueranno con gli alunni del Classico e con quelli del Liceo delle Scienze Umane. “Questo è solo il primo passo che questa amministrazione vuole realizzare per incontrare i giovani – spiega Bia Cusumano – attraverso un percorso che riguarda anche il mio incarico per le politiche scolastiche e giovanili”

AUTORE. Redazione