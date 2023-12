Dopo la chiusura di qualche mese, per permettere di disegnare il nuovo schema, la pista del Circuito internazionale di Triscina inaugurerà il nuovo tracciato, sabato 9 dicembre alle 15.30. Un nuovo tracciato che permetterà di essere più veloce. Ospite d’onore della giornata, il pilota F3 Gabriele Minì, che accenderà i motori in occasione della riapertura.

All’inaugurazione saranno presenti i sindaci del territorio e verrà presentata la programmazione del calendario 2024 che oltre alle gare, vede anche l’appuntamento internazionale del 18-21 aprile nonchè il Memorial “Mainaldo Maneschi” il 12 maggio, mentre le attività all’interno del circuito verranno svolte regolarmente, la manifestazione terminerà con un brindisi e lo scambio di auguri.

Gestito da Dario Anastasi, il Circuito di Triscina è il più grande della Sicilia occidentale un punto di riferimento per gli appassionati delle discipline motoristiche. Il nuovo tracciato inoltre, ha non solo rinnovato curve e asfalto ma anche l’area dedicata ai team, con un’esposizione in cui si potrà acquistare corredo tecnico per piloti e kart.

Il salone affidato alla Tramuto Racing Point sarà sempre aperto, con una selezione esclusiva dei migliori marchi e nella giornata dedicata all’inaugurazione della pista verrà anche presentata ufficialmente la nuova linea di tute e prodotti per il kart della Sparco etichettati con il brand Targa Florio ufficiale.

