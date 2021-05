Saranno operative già da domani (5 maggio 2021) le nuove disposizioni dell’ordinanza che disciplina della circolazione stradale nella via Vittorio Emanuele a Castelvetrano. Il provvedimento è stato necessario in seguito alla cessazione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Castelvetrano ed in considerazione del flusso veicolare particolarmente intenso nella strada principale del centro storico della città. Riportiamo di seguito le disposizioni dell’ordinanza che porta le firme del Comandate P.M. Dott. Simone Marcello Caradonna e del Capitano di P.M. Dott.ssa Rosaria Raccuglia.

ISTITUIRE nella via Vittorio Emanuele la sosta regolamentata a titolo gratuito ed a tempo limitato (disco orario), senza custodia del veicolo, nell’arco temporale compreso tra le ore 09.00 – 13.00 e tra le ore 16.00 – 20.00 delle giornate feriali avente la durata massima di 60 minuti.

ISTITUIRE nella via Vittorio Emanuele n. 2 stalli di sosta di tipo generico riservati alla sosta dei veicoli a servizio di persona invalida

ISTITUIRE nella via Vittorio Emanuele n. 2 stalli di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico merci, di fronte l’Ufficio Postale centrale ed in corrispondenza del civico 35 limitatamente alla fascia oraria 09.00 – 12 e 15.00 – 17.00 delle giornate feriali avente la durata massima di 60 minuti per ciascuna operazione di carico/scarico merci.

ISTITUIRE nella via Vittorio Emanuele n. 1 stallo di sosta in corrispondenza del civico 35, a servizio degli utenti della farmacia per l’acquisto di farmaci salvavita, avente la durata massima di 15 minuti ed obbligo di esposizione del disco orario.