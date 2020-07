Pubblichiamo di seguito l’ORDINANZA N. 49 DEL 9 luglio 2020 con la quale viene disciplinata la circolazione stradale nella frazione di Marinella di Selinunte, dal 9 luglio al 4 ottobre 2020:

1. Dalle ore 21.30 alle ore 00.30 il divieto di transito veicolare nella via Caboto dall’intersezione con il P.le delle Metope e fino al P.le Efebo.

2. Dalle ore 21.30 alle ore 00.30 il divieto di transito veicolare nella via Scalo di Bruca, nella P.zza Empedocle e nella via del Cantone.

3. Dalle ore 21.30 alle ore 02.00 il divieto di transito veicolare nella via Marco Polo e nella via Pigafetta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

4. Dalle ore 21.30 alle ore 03.00 il divieto di transito veicolare nella via Marco Polo e nella via Pigafetta nelle giornate di venerdì, sabato e festivi.

5. Divieto di fermata ambo i lati nella via Marco Polo;

6. Divieto di fermata ambo i lati nella via Pigafetta dalle ore 20.00 alle ore 02.00, fino al cancello di ingresso del Parco Archeologico lato mare, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

7. Divieto di fermata ambo i lati nella via Pigafetta, fino al cancello di ingresso del Parco Archeologico lato mare, dalle ore 20.00 alle ore 03.00 nelle giornate di venerdì, sabato e festivi.

8. Nella via Pigafetta, dalla scalinata a mare fino all’Albergo Garzia stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

9. Divieto di fermata ambo i lati nella via Scalo di Bruca, nella P.zza Empedocle.

10. Nella P.zza Empedocle, di fronte l’edicola votiva dedicata a Padre Pio, n. 6 stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

11. Divieto di fermata ambo i lati nella via del Cantone fino al civico 61 – Google Maps.

12. Nella via Del Cantone n. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di portatori di handicap di fronte di fronte il civico 61 – Google Maps.

13. Divieto di fermata nella via Della Pineta lato nord per metri 100 antecedente l’ingresso della Riserva Naturale Orientata.

Categorie di veicoli autorizzati.

Nel periodo, nelle giornate e nelle fasce orarie sopra indicate possono circolare nella frazione di Marinella di Selinunte, in conformità alla segnaletica appositamente installata, i seguenti veicoli:

a) VEICOLI DEI MEDICI per ”visite domiciliari urgenti”;

b) VEICOLI ADIBITI A PUBBLICO INTERESSE (luce, acqua, gas, rifiuti solidi urbani, ecc..) per “interventi urgenti”, taxi e veicoli adibiti a noleggio da rimessa con conducente;

c) MEZZI DI SOCCORSO E DI PRONTO INTERVENTO: veicoli in uso a Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana, Azienda Sanitaria Provinciale, Polizia Municipale, Protezione Civile, veicoli a disposizione della Guardia Medica e della Farmacia;

d) VEICOLI A SERVIZIO DI PORTATORI DI HANDICAP: i soggetti disabili devono comunicare il numero di targa del veicolo abitualmente utilizzato al seguente indirizzo di posta elettronica del Comando di Polizia Municipale: poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it;

e) VEICOLI DIVERSI: i veicoli diretti per motivi di necessità ed urgenza alla guardia medica ed alla farmacia, con l’obbligo di provvedere, entro e non oltre 48 ore dall’accesso, alla regolarizzazione mediante la comunicazione del numero di targa dei veicolo utilizzato, corredato della relativa documentazione giustificativa, al seguente indirizzo di posta elettronica del Comando di Polizia Municipale poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it;

f) i veicoli delle associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti e coloro che prestano assistenza a nuclei familiari in situazioni di disagio.