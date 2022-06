ASCOLTA L'ARTICOLO

Il periodo estivo ed in particolare nei mesi di Luglio e Agosto, il personale in servizio presso il cimitero comunale di Castelvetrano ha accertato una scarsissima affluenza di visitatori nelle ora pomeridiane, tale da indurre a ritenere di poter mantenere chiuso il cimitero durante le ore pomeridiane. Per questo motivo il Comune di ha fissato l’orario di apertura ai visitatori del cimitero comunale, durante i mesi di Luglio e Agosto 2022, tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e i giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Il personale addetto alla gestione del cimitero manterrà comunque i turni di pronta reperibilità per la restante durata della giornata, al fine di garantire e assolvere alle eventuali esigenze di accesso al cimitero per cause dettate da eventuali sopravvenuti eventi.

AUTORE. Redazione