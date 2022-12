ASCOLTA L'ARTICOLO

Nuovo passo avanti per la realizzazione della pista ciclabile che da Triscina arriva al Parco archeologico di Selinunte. Sono state, infatti, pubblicate le determine a contrarre da parte degli uffici per l’affidamento dei lavori e l’approvazione dello schema di bando di gara, che già ha avuto l’ok della Giunta municipale. E questo riguarda anche la ciclovia che collegherà il centro urbano di Castelvetrano alla zona Trinità di Delia. Per quest’ultima, è previsto un importo di lavori di € 890.627,91, mentre per la ciclovia da Triscina al Parco si stimano lavori per € 980.000,00.

Il Comune di Castelvetrano, proprio per la realizzazione delle piste ciclabili, ha partecipato al bando del Programma PO FESR 2014/2020 Agenda Urbana – Asse prioritario 4– Azione 4.6.4 per l’attuazione della strategia di “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale” delle città di Marsala, Trapani, Erice, Castelvetrano e Mazara del Vallo. Il Comune ha partecipato per tre progetti: ciclovia tra zona commerciale di Castelvetrano e Selinunte, ciclovia fra Triscina e Selinunte e ciclovia tra centro urbano di Castelvetrano e la zona Trinità di Delia.

«Presto saranno bandite le gare d’appalto. L’obiettivo che ci siamo posti con questo progetto è quello di decongestionare il traffico verso le borgate marinare, mete turistiche per eccellenza, anche per la presenza del Parco archeologico più grande di Europa e delle nostre meravigliose spiagge, incentivando sempre più la mobilità urbana sostenibile, attraverso la ciclovia, per vivere quotidianamente in una città a misura di cittadino», ha commentato il sindaco Enzo Alfano.

AUTORE. Redazione