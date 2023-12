“Ciao mamma! Il mio telefono è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare, mandami un messaggio su Whatsapp! Grazie mille”. Attenzione a questi messaggi inviati tramite sms da presunti figli che invitano a essere richiamati su un numero nuovo: è la truffa gira da diversi mesi e che nel periodo di natale ha collezionato alcune vittime. Alcuni avrebbero perso fino a mille euro.

I truffatori sostengono di aver bisogno di denaro per riparare il telefono o per affrontare un’emergenza improvvisa e chiedono le credenziali del conto corrente o di una carta di credito. Cosa fare per evitare la truffa? La prima cosa da fare è non chiamare numeri sospetti, non cliccare link di cui non siamo perfettamente consapevoli e ignorare il messaggio. Mai mandare dati sensibili sulle chat.

AUTORE. Redazione