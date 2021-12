ASCOLTA L'ARTICOLO

A soli 60 anni ci lascia, per un improvviso malore la professoressa Vincenza Giurintano, insegnante di lettere del Liceo Classico “Pantaleo” di Castelvetrano. La famiglia, da lei tanto amata, affranta, ne dà triste notizia. “Dedita al suo lavoro nella scuola e ai suoi studenti, stimata dai colleghi, amica e mamma affettuosa, sorella buona e accudente, ci mancherà”. Queste le parole della famiglia in questo giorno di dolore. I funerali si terranno giovedì 16 dicembre alle 11.00 in chiesa Madre

