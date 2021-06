Via Marinella chiusa al traffico. Il provvedimento è stato preso dalla Polizia Municipale di Castelvetrano in via d’urgenza perché sarebbe stata riscontrata una lesione nel ponte sul torrente Racamino. La decisione è stata presa dopo il sopralluogo effettuato dall’Ufficio tecnico del Comune e dalla Protezione Civile. Ora, per effettuare ulteriori sopralluoghi e per garantire la sicurezza della sede stradale, è stata disposta la chiusura della strada, nel tratto compreso tra l’intersezione con il viale Autonomia Siciliana e l’incrocio con via Piersanti Mattarella. Sarà così rivoluzionato il traffico per chi, dalla città di Castelvetrano, deve raggiungere lo svincolo autostradale, la scorrimento veloce per Agrigento e Marinella di Selinunte.