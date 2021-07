La prima parte della regia trazzera Castelvetrano-Mazara del Vallo, che inizia alla fine del prolungamento di via Serpotta a Castelvetrano, è stata chiusa al traffico. A disporlo è stato il Comandante della Polizia Municipale Marcello Caradonna, che ha motivato l’ordinanza facendo riferimento alla «situazione di degrado» in cui versa quella via. Da qui il divieto imposto. La Polizia Municipale ha anche autorizzato l’installazione della segnaletica dedicata e la collocazione di barriere stradali new jersey.