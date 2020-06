E’ straordinaria la natura, il suo semplice evolversi ci rende piccole parti di un disegno molto più grande. Di questo mondo così meraviglioso fanno parte tutte le creature viventi che noi umani dovremmo proteggere per diventare uomini migliori.

La redazione di Castelvetranoselinunte.it, sempre sensibile agli animali del territorio, da domani dedica uno spazio a tutte le curiosità di questo mondo animale, cercando di chiarire dubbi, perplessità e condividendo con voi argomenti interessanti. Ogni settimana la rubrica tratta un argomento che arricchisce le vostre conoscenze.

Chiara Messina, volontaria Enpa Castelvetrano, si occupa di sviluppare tematiche interessanti che potranno esservi utili per la gestione dei vostri fidati amici. La rubrica dal titolo “Ben-essere-animale”, vuole riempire piccoli spazi di leggero intrattenimento, alternati a due sportelli attivi.

Un centro veterinario del nostro paese, il “Centro Darwin”, risponderà a piccoli dubbi sui vostri amici animali che, precisiamo, rimangono consigli e non direttive mediche; e, inoltre, un ulteriore sportello, è dedicato invece, a un aspetto prettamente estetico: il toelettatore castelvetranese, Nicki Tilotta, risponderà alle vostre domande aiutandovi a capire meglio situazioni in cui vi verrete a trovare con i vostri amici.

A sostenere questa iniziativa, che partirà domani, il dott. Carlo Mattozzi, specialista in dermatologia e venereologia, e il centro “Fashion Pet” di Castelvetrano. Il ricavato dei due sponsor verrà, in parte, devoluto all’associazione “Enpa” di Castelvetrano.

Ogni forma di vita in questa terra merita di essere rispettata, amata e compresa.

Cercheremo di aiutarvi a comprendere meglio la vita degli animali; non smettete mai di prendervi cura di loro, che rappresentano la purezza in un mondo in cui non dovrebbero esistere catene.