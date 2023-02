La Coppa Italia è uno degli eventi più seguiti in Italia, seconda solo al Campionato di Serie A. Chi la vincerà si qualificherà automaticamente in Europa League passando direttamente ai gironi. Attualmente siamo nelle fasi finali del torneo, le semifinali, e a concorrere alla famigerata coppa restano solo quattro squadre: Juventus, Inter, Fiorentina e Cremonese.

I siti scommesse italiani hanno già da tempo in mente chi potrebbe essere la squadra che nella finale alzerà la coppa, ma magari qualcuno potrebbe riservare un pò di fiducia alle squadre meno quotate, che certamente potrebbero rappresentare un vero azzardo. In questo articolo andremo ad analizzare le fasi finali del Torneo, per capire chi potrebbe portarsi a casa la Coppa Italia 2023 così

I siti di scommesse italiani hanno le idee abbastanza chiare sulle quote delle squadre rimaste in gara in relazione a chi potrà conseguire la vittoria della coppa.

Analisi delle quote secondo i migliori siti di scommesse

L’Inter secondo i bookmakers potrebbe vincere con maggiore probabilità, infatti ha la quota più bassa: da 2.15 a 2.50.

La Juventus è quotata a 3 quindi un gradino sotto l’Inter.

Poi abbiamo la Fiorentina, quotata da 3.40 a 4. Un’outsider che potrebbe dare soddisfazioni.

Ma la vera sorpresa potrebbe essere la Cremonese: quotata a 12. Ha eliminato squadre blasonate fin qui. Perché non puntare su questo team come la sorpresa de torneo?

Vincere la Coppa Italia: non solo la vittoria di un torneo

Prima di andare ad analizzare le squadre, andiamo a vedere cosa effettivamente accadrà alla squadra vincitrice e cosa invece alle altre qualificate. In caso di vittoria, come già detto in precedenza, ci si qualifica direttamente ai gironi di Europa League.

Ma cosa accade se la vincitrice è già qualificata grazie alla posizione in campionato? In quel caso slitterà di una posizione e sarà la sesta in classifica a qualificarsi, mentre la settima si posizionerà in zona Playoff della Conference League.

Le Semifinali

A differenza degli ottavi e dei quarti, giocati in un’unica gara, la semifinale prevede una gara di andata ed una di ritorno. Le squadre che si sfideranno otterranno la qualificazione in finale totalizzando un numero di reti complessivo tra andata e ritorno superiore alla sfidante. Nel caso di parità in entrambe le gare, a dominare sarà la squadra che ha totalizzato più reti in trasferta. Inoltre sempre in caso di parità nei minuti supplementari, le reti segnate dalla squadra in trasferta varranno il doppio. Un regolamento molto articolato quello di quest’anno che potrebbe portare malcontento nei tifosi, pronti a gridare allo scandalo.

Le squadre rimaste in gara

Gli scontri di andata della semifinale si giocheranno il prossimo 4 e 5 aprile e vedranno sfidarsi rispettivamente Juventus-l’Inter e Fiorentina-Cremonese.

La gara di ritorno si giocherà invece poche settimane dopo, precisamente il 25 aprile, le squadre vincitrici si sfideranno poi in finale a fine maggio.

Le quote parlano chiaro, attualmente la squadra più votata per la vittoria è l’Inter, che con la vittoria dello scorso anno sulla Juventus si è posizionata a quota 8 Coppe Italia vinte. Le prestazioni della squadra in Serie A sono altalenanti, ma la Coppa è proprio un altro campionato, e l’ostacolo Juventus sembra essere l’ultimo a superare.

La Juventus è invece la più quotata subito dietro l’Inter. Con una buona ripartenza in campionato, sembra portare avanti le chance di una vittoria, il che non è difficile da prevedere, contando anche il ritorno di Vlahovic che sul campo riesce a fare la differenza.

La Fiorentina di quest’anno soffre molto il campionato, una squadra che sulla carta potrebbe ambire a molto di più, ma che all’attivo si ritrova con tanti tiri in porta e poche reti. Quello che manca appunto è un finalizzatore che può fare la differenza. Quella della coppa sembra essere l’ultima speranza per potersi riscattare, e il risultato finale della semifinale contro la Cremonese darà un punto sulla squadra di quest’anno.

Per quanto riguarda la Cremonese, è riuscita a fare quel che non ha potuto in campionato: vincere.

I bookmakers, ma credo anche i tifosi, si sono ritrovati di certo stupiti dagli obiettivi raggiunti dalla squadra, che è riuscita nell’incredibile impresa di eliminare il Napoli e la Lazio e che adesso dovrà fronteggiare la Fiorentina. Attualmente è la squadra meno quotata per la vittoria della Coppa, ma un suo piazzamento in finale non è da sottovalutare.

Ricapitolando sembra essere l’Inter la favorita per la vittoria della Coppa Italia 2023, con subito dietro la Juventus che giorno dopo giorno sembra guadagnarsi una chance.

La Fiorentina e la Cremonese sono di quanto più lontano dalle probabilità di vittoria, ma la finale è lontana e niente a questo punto è dato per scontato.

