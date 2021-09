Con la suggestiva cornice dei Templi di Selinunte è partita oggi la seconda tappa del Giro di Sicilia. Il percorso della “Selinunte-Mondello” è stato caratterizzato da una serie di ondulazioni “facili” nella prima parte, una scalata a Portella della Ginestra ed intenso GPM nella zona di Carini prima delle successive parti di avvicinamento a Palermo lungo strade impegnative

“Oggi il Giro di Sicilia è partito dal nostro meraviglioso e suggestivo Parco Archeologico – ha dichiarato il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano – proseguendo poi per le vie di Selinunte e passando dal centro storico di Castelvetrano. Una grande opportunità per il nostro territorio le cui bellezze sono state messe in mostra dalla stampa e dalle televisioni presenti. Una profonda emozione ho vissuto nell’avere avuto il privilegio di dare il via alla gara ciclistica”. “Un’occasione di grande visibilità – ha aggiunto il direttore del Parco, l’Arch. Bernardo Agrò – che offre al nostro patrimonio storico un importante momento di diffusione».

Ecco le suggestive foto di Gaspare Pompei

AUTORE. Redazione