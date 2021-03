A Castelvetrano inviati avvisi di accertamento Imu e Tasi, relativi al 2015, errati.

A renderlo noto, dopo diverse segnalazioni, è la Cgil che invita i cittadini a evitare pagamenti prima di verificare la correttezza degli avvisi.

In particolare, la Camera del lavoro di Castelvetrano analizzando gli avvisi ha riscontrato diversi errori: versamenti effettuati dai contribuenti e non calcolati, detrazioni non inserite o particelle errate.

La Camera del Lavoro di Castelvetrano invita, pertanto, i cittadini a recarsi nella propria sede, in via Giuseppe Garibaldi 44, per esaminare gli avvisi.

L’ufficio stampa

Maria Emanuela Ingoglia