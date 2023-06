ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno si è concluso con grande successo il percorso linguistico promosso dall’Istituto con corsi gratuiti per gli alunni della scuola, per acquisire la certificazione linguistica del Trinity College of London. Gli esami finali si sono svolti il 5 e 6 giugno 2023, in modalità online, con protagonisti gli alunni delle classi quarta e quinta della Primaria, plessi Verga e Lombardo Radice e delle classi prima e seconda della Secondaria di Primo Grado, plessi Pappalardo e Medi, che hanno sostenuto e superato brillantemente gli esami Gese Grade I- II –III, conseguendo le certificazioni di livello A1 e A2.1.

I corsi di preparazione per i 58 allievi iscritti sono stati tenuti dalle docenti di Lingua Inglese della Secondaria di I grado, prof.ssa Giovanna Morreale, prof.ssa Patrizia Lombardo e prof.ssa Dalila Mineo con un impegnativo percorso che punta sull’apprendimento cooperativo e sul raggiungimento di competenze comunicative di tipo interattivo e supportato da attività coinvolgenti in grado di esaltare le abilità espressive, creative, socio emotive e cognitive degli alunni.

Oltre a questi corsi l’Istituto promuove la competenza in Lingua Inglese degli studenti con i progetti del Programma Erasmus+, i gemellaggi con scuole straniere e la collaborazione con associazioni no profit, quali “Global Volunteers” che con volontari statunitensi supporta l’attività in orario scolastico e che gestirà l’English Summer Camp che vedrà impegnati dal 19 al 30 Giugno pp.vv. n.43 studenti delle scuole castelvetranesi, dalla 4^ classe Scuola Primaria alla 2^ classe della Scuola Secondaria di I grado.

L’insegnamento della lingua straniera rientra tra le principali aree di interesse dell’Istituto, perché considerata strettamente connessa con le Competenze Europee di Cittadinanza, oltre che una delle più importanti azioni di intervento per implementare il curriculum scolastico e favorire l’acquisizione di competenze linguistiche spendibili anche in futuro, in tutti gli ambiti scolastici e lavorativi.

La Dirigente esprime il compiacimento anche a nome della comunità scolastica per l’eccellente risultato conseguito da studenti e docenti, si impegna a continuare la promozione di iniziative didattiche e formative volte a migliorare sempre più la fluency e la competenza linguistica perchè come sostenne Carlo Magno: “ Conoscere una seconda lingua è possedere una seconda anima”.

AUTORE. Redazione