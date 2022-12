ASCOLTA L'ARTICOLO

L’aria natalizia si sente forte nell’aria e come ogni anno, c’è la corsa all’ultimo dono, quello che magari consegneremo con qualche giorno di anticipo, o di ritardo. Per chi non vuole perdere l’occasione del regalo giusto, Commerciale Piazza presso il centro distribuzione in via Partanna 108, vi aiuterà a scegliere il vostro regalo più adatto.

Reduce di un’esperienza ventennale nella preparazione di ceste e doni natalizi, Commerciale Piazza, anche quest’anno garantisce prodotti selezionati tra i migliori: vini, liquori, panettoni di alta qualità e molto altro. Non si è mai in ritardo quando puoi fare e ricevere un dono speciale. Info e consegna a domicilio: 0924.902425. Ma non finisce qui, da poche settimane la nota ditta di Castelvetrano ha lanciato anche la piattaforma online Sapori del Belice per la vendita di prodotti tipici siciliani in tutta Europa. Vai sul sito web saporidelbelice.com per scoprire tutte le offerte.

AUTORE. Redazione