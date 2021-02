Il Centro diocesano vocazioni sbarca sui social, sia su Facebook che Instagram. Si chiama “Cercatori di Dio” la pagina aperta a tutti con l’obiettivo di proporre cammini di crescita per giovani e adulti in ricerca. «I percorsi che intraprenderemo, tuttavia, non partiranno dalla domanda dell’uomo a Dio ma da quella di Dio all’uomo: “Che cosa cercate?” (Gv 1,38)», spiega don Davide Chirco, responsabile del Centro. “Scoprifuoco dello Spirito” è il nome della rubrica social con alcuni momenti live per approfondire insieme alcuni argomenti attuali e interessanti.

«Così il Centro si rivolge non solo unicamente a coloro che cercano di capire la chiamata del Signore per il proprio stato di vita – spiega ancora don Chirco – stiamo vivendo un’epoca buia e difficile sotto vari punti di vista e proprio per tale motivo bisogna offrire a tutti coloro che sono alla ricerca di un senso, giovani e meno giovani, la possibilità di leggere questo tempo e ogni tempo con occhi diversi per lasciarci interpellare dal Vangelo e chiederci cosa vogliamo veramente e cosa vuole Dio da noi». La rubrica è inserita all’interno di un gruppo chiuso su Facebook e sull’account privato “Cercatori di Dio” su Instagram. Sarà concessa anche la possibilità di fare domande e di interagire. Per chi vuole farne parte su Facebook basta cliccare “Mi piace” alla pagina “Cercatori di Dio” e iscriversi al Gruppo “Scoprifuoco dello Spirito”. Su Instagram, basta cliccare “Segui” sull’account “Cercatori di Dio”. Le dirette saranno il lunedì e il mercoledí su Facebook, alle 21,15, il venerdì e la domenica su Instagram, alla stessa ora.