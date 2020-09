La cooperativa Itaca in collaborazione con la Croce Bianca ha avviato le procedure di ricerca personale per l’inserimento di nuove figure lavorative presso una casa di riposo a Santa Ninfa con sede di lavoro in Via U. Bassi, 2

Nello specifico la richiesta riguarda personale infermieristico e operatori socio sanitari (OSS) per la struttura di prossima apertura. L’assunzione avverrà solo dopo colloquio e eventuale prove pratiche.

Per info e invio cv: itaca_coop@libero.it | 3450405850