La casa di riposo Itaca in collaborazione con il servizio ambulanza Croce Bianca di Castelvetrano, hanno avviato le procedure di ampliamento personale per l’inserimento di nuove figure lavorative presso una casa di riposo a Santa Ninfa con sede di lavoro in Via U. Bassi, 2. Nello specifico la richiesta riguarda operatori socio sanitari (OSS). Per info e invio cv: itacacasadiriposo@libero.it