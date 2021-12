ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono stati inoculati questa mattina i primi 50 vaccini al centro vaccinale allestito dall’Asp Trapani presso l’ex concessionaria Mo-Car di contrada Magaggiaro a Castelvetrano. Il centro ha aperto i battenti oggi e già utenti di Campobello e Castelvetrano lo hanno scelto per la somministrazione della terza dose. Una particolarità del centro è la zona dedicata alla preparazione della documentazione da parte di chi deve ricevere il vaccino. Piccoli tavoli in legno servono per gli utenti nella compilazione dei documenti, con l’assistenza dei volontari dell’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri). Il centro vaccinale, coordinato dall’equipe medica di cui fanno parte il dr. Andrea Passanante, il dr. Salvatore Pollina e il dr. Gianfranco Stallone, per questa settimana sarà aperto tutti i giorni (da giovedì a domenica) dalle ore 8 alle ore 20, mentre a partire dalla prossima settimana osserverà il seguente orario di servizio: martedì, giovedì, sabato e domenica, dalle ore 8 alle ore 20. Il coordinamento infermieristico è affidato a Maurizio Favara. L’ex concessionaria, confiscata al defunto Andrea Moceri, è oggi un immobile passato al patrimonio dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati. Il Comune di Castelvetrano ha chiesto l’affidamento temporaneo e, a sua volta, lo ha concesso all’Asp Trapani per l’allestimento del centro vaccinale. Tra le dotazioni del Centro c’è anche un defibrillatore per eventuali emergenze.

AUTORE. Redazione