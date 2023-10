Bermuda, camicia e fazzolettone al collo. Così 100 scout hanno “colorato” ieri la città di Castelvetrano per la festa d’apertura dell’anno 2023. Il gruppo scout Agesci “Castelvetrano 1” ha pensato di festeggiare l’avvio delle attività proprio nel centro della città. Così la carovana di ragazzi è partita dal Parco delle rimembranze e ha poi attraversato viale Roma, via Vittorio Emanuele II, il Sistema delle piazze, la villa Falcone-Borsellino per poi arrivare in piazza Regina Margherita. Lì i ragazzi sono stati protagonisti di attività tipiche del metodo scout. «Quello che più ci ha addolorato è vedere le strade vuote e la poca partecipazione della gente alla vita civica durante una domenica di sole, in alcuni siti non abbiamo incontrato nessuno», hanno detto i giovani scout. Durante l’anno gli scout svolgono attività presso la loro base “Ciuri di Zagara”, allestita all’interno del bene confiscato a Giuseppe Grigoli in via Seggio, poi trasferito al patrimonio del Comune e ora affidato agli scout.

AUTORE. Redazione