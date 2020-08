Dalla passione per il proprio lavoro e dall’amore per il cibo, quattro mani sapienti hanno unito la loro arte per dare vita ad una serata culinaria alla scoperta dei sapori della nostra cucina siciliana.

All’interno del resort Momentum giovedì 27 Agosto presso il ristorante Agòra lo Chef castelvetranese Francesco Gallo incontra la cucina di Giuseppe Costa, chef del ristorante “Il Bavaglino”, una stella Michelin.

Un percorso attraverso la nostra terra raccontato dagli ingredienti che si esprimeranno in deliziosi piatti gourmet interpretati per gli ospiti. La cena inizierà con uno show cooking in cui i due chef prepareranno alcune pietanze da servire ai commensali. L’antipasto sarà realizzato a cura dello chef Gallo, gamberi rossi in foglia di tenerume su sabbia al pomodoro secco, lemon curd salata e salsa corallo.

Si continuerà con un piatto dello chef stellato Giuseppe Costa che utilizzerà menta scamorza e olive nere per un delizioso risotto, il timone tornerà poi allo chef padrone di casa che si occuperà del secondo piatto, Triglia e vastedda con spuma di melanzana fritta e caramello al marsala e fichi.

La serata terminerà con il dolce dello chef Costa, il Gelo di anguria.

Il vino, dolce nettare che accompagnerà gli ingredienti nella sua trasformazione, è Duca di Salaparuta in abbinamento per i piatti della serata.

Richiesta la prenotazione 0924 941046 – Whatsapp 3423413440

Prezzo 80€ a persona (vini inclusi)