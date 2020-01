Gesti, emozioni e solidarietà ieri sera al Momentum Bio resort, per una serata all’insegna dell’amicizia e della condivisione. La Caritas della parrocchia di San Giovanni di Castelvetrano infatti, grazie al supporto dell’arciprete Don Giuseppe Undari, è stata invitata a prendere parte ad una cena con intrattenimento musicale presso la nota struttura. I volontari dell’organismo pastorale sono impegnati ogni giorno per sostenere le famiglie in difficoltà di Castelvetrano ed in questa occasione hanno trovato il pieno supporto del bio-resort che si trova poco prima del Parco Archeologico.

“Abbiamo organizzato diverse iniziative per i più bisognosi – ha detto l’arciprete dopo la benedizione – ma questa è la prima volta che veniamo ospitati da una struttura privata che si fa carico di un’ iniziativa tanto nobile”

La cena preparata dalla brigata dello chef Francesco Gallo ha allietato circa 120 commensali con prelibati piatti preparati con particolare attenzione utilizzando i migliori prodotti di carne e di pesce. La serata ha assunto un aspetto di particolare letizia che ha permesso agli ospiti di vivere un momento di spensieratezza. Una serata davvero da non dimenticare per i tanti bambini presenti che hanno ricevuto alcuni doni dai volontari UNICEF. Un simbolico omaggio invece per le donne presenti che hanno ricevuto una rosa rossa donata da un imprenditore locale.

Una bellissima atmosfera alla quale ha preso parte anche il sindaco Enzo Alfano. Un’occasione di condivisione, un momento di amore incondizionato che ha permesso ai responsabili della struttura di dare, ma soprattutto di ricevere sorrisi, mettendo in pratica quanto suggerito dalle parole di Madre Teresa di Calcutta: “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”