Cena al buio con camerieri ciechi e ipovedenti. È un’iniziativa già collaudata in altri centri quella che il Rotary club di Castelvetrano ha promosso, qualche sera addietro, in un locale di Castelvetrano. La cena al buio è un’occasione per conoscere e capire la disabilità visiva e la quotidianità di una persona non vedente, sensibilizzando chi vede sulle problematiche che i non vedenti si trovano ad affrontare.