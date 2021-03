È terminata la scorsa settimana la campagna di sicurezza stradale volta al potenziamento dei controlli di legalità per un uso corretto di apparati radio/telefonici a bordo dei veicoli, durata due giorni e che ha visto impegnate le pattuglie della Polizia Stradale di Trapani in tutto il territorio della provincia. Sono stati controllati 37 veicoli e contestate 20 violazioni al C.d.S.

L’obiettivo è stato quello di far convergere più controlli sistematici sul fenomeno dell’utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida di un veicolo, sia esso macchina, bicicletta, mezzo pesante, monopattino, etc, armonizzando prevenzione e controllo. L’utilizzo improprio del telefono cellulare o delle cuffie sonore, impegnando una o entrambe le mani con l’apparecchio ovvero limitando le funzioni uditive, ha gravissimi effetti sulla concentrazione del conducente e sulla capacità di attenzione alle condizioni esterne all’abitacolo durante la marcia del veicolo. La diffusione di tali strumenti e la presenza in essi di moltissime applicazioni facilmente accessibili, anche con l’uso di una sola mano, sta ampliando notevolmente i fattori di rischio di sinistri stradali per condotte di guida incerte, non lineari, rallentate o per manovre improvvise e non presegnalate, senza un motivo facilmente apprezzabile dai conducenti che seguono, che richiedono una sempre più efficace risposta in termini di prevenzione e di repressione.