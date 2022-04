ASCOLTA L'ARTICOLO

Inaugurazione spazio verde al Liceo scientifico M.Cipolla a cura del kiwanis club di Castelvetrano insieme al Key club giovanile Palmosa Civitas- Efebo al Comune di Castelvetrano e alla scuola.

Il Club Kiwanis di Castelvetrano insieme al comune e in collaborazione con la scuola liceo scientifico M.Cipolla ha contribuito a realizzare l’allestimento dell’aiuola antistante al liceo con la piantumazione di due alberelli d’ulivo, simbolo di pace e di speranza, in occasione della Giornata della Terra. I presidenti dei due club Peppe Catalanotto e Mauro Thay Catalanotto hanno voluto fortemente dare ai ragazzi del liceo il messaggio di essere artefici del proprio futuro, responsabilizzando i grandi del pianeta affinché possano porre più attenzione alla nostra unica casa che è la terra. I giovani rappresentano le foglie, cioè la linfa vitale della società e della terra, bisogna partire da loro per migliorare il mondo, queste le parole di Mauro Catalanotto nel suo intervento. I ragazzi delle classi IB-IIA-IIB-IIF del liceo hanno curato la manifestazione nei minimi dettagli esibendosi con poesie e brani musicali sotto l’attenta supervisione delle loro insegnanti Antonella Pellicane, Anna Sammartano , Gisella Parrino e Giovanni Calabrese. L’assessore al verde pubblico Luca D’Agostino ha portato i saluti del sindaco Enzo Alfano si è congratulato con i kiwaniani per il loro impegno nel sociale e ha esortato i giovani ad apprezzare lo studio e l’impegno perché grazie ad essi si acquisisce quella cultura che è consapevolezza per crescere cittadini più sensibili e attenti. È intervenuto telefonicamente Sandro Mauceri, kiwaniano, segretario della Scuola Nazionale Ambiente Movimento Azzurro che ha dato la notizia che il 16 maggio parteciperà al Forum Internazionale per la revisione delle migrazioni che si terrà nella sede centrale delle Nazioni Unite. Un plauso va alla Dirigente scolastica Tania Barresi che ha accolto l’impegno del Kiwanis di porre in essere progetti rivolti ai giovani, aprendo la scuola a bellissime iniziative. Soltanto attraverso la sinergia tra le varie forze che animano il territorio è possibile concretizzare idee e progetti utili a tutta la comunità sociale.

AUTORE. Redazione