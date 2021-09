ASCOLTA L'ARTICOLO

Tragedia sfiorata a Castelvetrano oggi pomeriggio quando un palo della pubblica illuminazione, forse a causa del cedimento della base, è finito sulla carreggiata dove, in quel momento stavano transitando alcune auto. L’episodio accaduto in Via Tommaso Lucentini accende ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza e sul pericolo che sembrerebbero rappresentare anche gli altri pali della pubblica illuminazione presenti nella zona. Questa volta, per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

AUTORE. Redazione