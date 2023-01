ASCOLTA L'ARTICOLO

Ennesima voragine per le vie di Castelvetrano. Un’auto è rimasta bloccata lungo la Via Pietro Luna all’incrocio con la Via delle Due Sicilie. L’asfalto ha ceduto proprio mentre passava una Fiat Panda guidata da una donna. La pioggia ha sicuramente accentuato una criticità già presente sul posto. In attesa dell’arrivo del carroattrezzi per liberare la vettura, lungo l’arteria si è generata una lunga colonna di auto.

AUTORE. Redazione