Nonostante gli interventi effettuati negli ultimi mesi per ripristinare il manto stradale a Castelvetrano, sono ancora frequenti gli imprevisti per i cittadini costretti a evitare buche e pericolosi dislivelli. Questa mattina un automobilista è rimasto bloccato con la sua vettura in Via Berchet. L’uomo stava procedendo lungo la piccola traversa di Via Marinella quando la ruota anteriore destra della sua monovolume Volkswagen è sprofondata nel manto stradale.

La strada è stata interrotta al transito veicolare dagli agenti della Polizia Municipale in attesa dell’intervento di un carroattrezzi. E’ previsto anche un sopralluogo dell’ufficio tecnico del Comune allertato dagli agenti intervenuti sul posto. Al momento non è ancora possibile calcolare i danni arrecati al veicolo, illeso il suo conducente. Il cedimento di questa mattina è avvenuto nelle immediate vicinanze di una buca che era stata già segnalata da paletti e rete arancione.