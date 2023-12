La soluzione è stata trovata in aula all’Assemblea Regionale Siciliana. Ed è contenuta nella Legge finanziaria che verrà definitivamente approvata entro l’8 gennaio, almeno secondo il calendario stabilito tra i capigruppo. Gli ASU nei Comuni siciliani potranno continuare la loro attività anche per il 2024. C’è la copertura finanziaria e così l’Assessorato regionale alle autonomie locali ha comunicato ai Comuni che gli ASU potranno continuare a lavorare dal 1° gennaio 2024. Questo vale anche per gli ASU in servizio presso il Comune di Castelvetrano. La delibera è stata approvata dalla Giunta municipale. «Siamo, altresì, felici di avere appreso che l’Assemblea Regionale Siciliana ha deliberato, con votazione favorevole sia della maggioranza che dell’opposizione, la stabilizzazione a 24 ore, scrivendo così la parola fine ad una pagina dolorosa del precariato degli enti locali», ha commentato il sindaco Enzo Alfano. Il primo cittadino ha aggiunto: «Sarà nostra cura, non appena possibile, mettere in atto tutte le attività per arrivare al tanto agognato contratto a tempo indeterminato».

AUTORE. Redazione