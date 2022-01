ASCOLTA L'ARTICOLO

Al via i casting per nuovo progetto cinematografico ambientato nel 1920, con la regia di Roberto Andò, le cui riprese si svolgeranno tra Trapani e Palermo da meta’ febbraio. Nel cast, tra gli attori protagonisti ci sono il grande Toni Servillo (nel ruolo dello scrittore siciliano) insieme a due inediti Ficarra e Picone che interpretano le singolari “maschere” di Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due teatranti dilettanti che Pirandello incontra a causa di un imprevisto in una Sicilia del 1920, dove si trova per un breve soggiorno.

La produzione cerca figurazioni uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni siciliane e non, con le seguenti caratteristiche:

• uomini con capelli pettinabili senza rasature e doppio taglio

• donne senza meches,shatush,gel unghie

• uomini e donne senza tatuaggi visibili

• uomini e donne con sopracciglia naturali (non ritoccate e non tatuate)

I casting si effettueranno online , scrivendo al seguente indirizzo: castingsiciliafilm@gmail.com INVIANDO 2 FOTO: 1 FOTO in primo piano, 1 FOTO figura intera (volto ben visibile), Carta d’identità e codice fiscale fronte e retro in corso di validità, Inserire un Recapito Telefonico