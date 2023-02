ASCOLTA L'ARTICOLO

Per il nuovo film dei Registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, prodotto da Indigo Film, l’azienda Talè Casting di Valeria Piraino ed Erika Capizzo sta cercando le seguenti figurazioni:

UNA RAGAZZINA

12/13 ANNI, caucasica, capelli castano scuro, occhi marroni.

Esclusivamente Siciliana delle province di Trapani o Palermo

UN RAGAZZO

15/16 ANNI, caucasico, capelli castani, occhi marroni, corporatura esile, naso aquilino

Esclusivamente Siciliano delle province di Trapani o Palermo

NON SONO NECESSARIE ESPERIENZE PREGRESSE NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE

Per chi fosse interessato a far partecipare i propri figli al casting si prega di inviare al seguente indirizzo email : lacragazzi@gmail.com

Una foto recente del bambino/a in primo piano

Una foto recente del bambino/a figura intera

Dati anagrafici completi del bambino/a

Due contatti telefonici del genitori

ATTENZIONE : Necessario allegare la Liberatoria INDIGO compilata e corredata dai documenti di identità del bambino e dei genitori

di seguito il link per poter scaricare la liberatoria:

https://direct-qr.com/public/uploads/qr/32_TiVCJ6DPf.pdf

AUTORE. Redazione